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В доме на Кутузакия, 3 полностью разрушены этажи с пятого по восьмой

Все жители эвакуированы, часть дома признана аварийной

На что именно выделены средства

В многоэтажке на улице Александра Кутузакия, 3 в результате прямого попадания были полностью разрушены этажи с пятого по восьмой. Также получили повреждения несущие стены, лестничные клетки и перекрытия.

По предварительным выводам экспертов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, часть дома признана аварийной. Все жители эвакуированы. Им предложено временное проживание у родственников, знакомых или в коммунальных учреждениях.

Здание находится под круглосуточной охраной, чтобы не допустить травмирования людей или краж имущества. Кроме того, горсовет выделил средства на восстановление других объектов, которые также получили повреждения в результате обстрелов.

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