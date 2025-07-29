Ключевые моменты:

Дом на ул. А. Кутузакия пострадал от ракетного удара 24 июля.

Обрушились конструкции 6–8 этажей второго подъезда.

Здание признано аварийным, существует риск повторного обвала.

Пребывание внутри опасно — все жильцы эвакуированы.

Объект охраняется круглосуточно.

Людям предложено временное размещение.

Как сообщил глава Приморской районной администрации Марат Королев, по итогам технического обследования девятиэтажное здание признано нестабильным. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС классифицировала второй подъезд как аварийный — существует реальный риск дальнейшего обвала. Пребывание внутри и проведение любых работ признаны опасными для жизни.

Все жильцы были эвакуированы. Им предложено временное размещение у родственников, друзей или в коммунальных центрах.

Дом находится под круглосуточной охраной для предотвращения несчастных случаев и несанкционированного доступа.

Городские власти поблагодарили жителей за понимание и слаженность в критической ситуации и заверили, что дальнейшая судьба дома находится под контролем.

Напомним, в ночь на 24 июля 2025 года Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одессы — морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Различные повреждения получили более 60 частных и многоквартирных домов. Среди наиболее пострадавших — девятиэтажный жилой дом, где разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж. Ранения получили четыре человека.

Читайте также: Одесский Привоз горел дважды: первый раз из-за чумы, второй – из-за российского обстрела.