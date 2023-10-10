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В Одессе отремонтировали электрические подъемники: где людям с инвалидностью облегчили передвижение (фото)

В Одессе отремонтировали электрические подъемники: где людям с инвалидностью облегчили передвижение (фото)

В подземных переходах возле Одесского железнодорожного вокзала начали работать электрические подъемники. Теперь люди с инвалидностью смогут свободно передвигаться по подземным переходам.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что работники КП «ОЭЭМП» завершили работу по восстановлению системы электрических подъемников для людей с инвалидностью.

Підіймач на вокзалі

Также в горсовете сообщили, что сейчас работают все восемь платформ, расположенных в комплексе подземных переходов возле Железнодорожного вокзала.

Тестировщиком системы был приглашен общественный деятель Олег Соколов, высоко оценивший работу коммунальщиков.

Очень важно, что люди, которые приедут в наш город, смогут справиться, добраться с вокзала на Пушкинскую, на Пантелеймоновскую, на Куликово поле. Подъемники удобны, все работает, —

отметил Олег Соколов.

Підіймач на вокзалі

В горсовете уточняют, что сегодня система работает в тестовом режиме, специалисты КП «ОЭЭМП» наблюдают, как она эксплуатируется и вносят необходимые коррективы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по одесским дорогам будут передвигаться 10 комфортабельных немецких автобусов с низким полом. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе пожилых людей и родителей с колясками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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