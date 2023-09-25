Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отравились 46 несовершеннолетних курсантов: подробности

В Одессе отравились 46 несовершеннолетних курсантов: подробности

Сегодня, 25 сентября, около 12 часов в полиции получили сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 46 курсантов с отравлением и пищевой токсикоинфекцией.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области и Офисе генпрокурора.

Всем курсантам с симптомами отравления оказывается неотложная медицинская помощь.

Пока известно о 46 курсантах Военно-морского лицея, которые находятся в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона. Все они несовершеннолетние.

Также в настоящее время уточняется количество пострадавших.

В местных Телеграм-каналах распространяется информация, что госпитализировано около 70 лицеистов от 14 до 16 лет.

По словам учеников лицея, плохо стало всем, кто ел колбасу в столовой.

По одной из версий, причиной стало то, что в помещении столовой травили тараканов и яд каким-то образом попал в пищу школьников. По другой версии – отравленную колбасу привезли из военной академии и готовят там.

Пока известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

С целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены все обстоятельства происшествия, а виновные – привлечены к ответственности, —

сообщили в Офисе генпрокурора.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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