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В Одессе отметят День борьбы с гепатитом бесплатным тестированием

В Одессе отметят День борьбы с гепатитом бесплатным тестированием

В четверг, 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом, в Одессе состоится акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис для всех желающих.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Акция состоится в гуманитарном центре Приморского района (школа №117, ул. Ришельевская, 18, вход с ул. Жуковского).

Время проведения: с 10:00 до 12:00 часов.

Статья по теме: Гепатиты и их профилактика

Одесситы и гости города смогут конфиденциально протестироваться с помощью мультитеста (1 капля крови – 15 минут – 4 анализа), получить консультацию по профилактике инфекций, лечения, социального сопровождения.

Мероприятие проводят Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и БУ «100 процентов жизни. Одесса» при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета.

Бесплатное тестирование на гепатиты

Стоит отметить, что это уже не первая подобная акция в Одессе. О том как проходило тестирование на ВИЧ и гепатиты в июне этого года, смотрите видеорепортаж «Одесской жизни».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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