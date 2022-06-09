Одесситов бесплатно протестировали на ВИЧ и гепатиты (видео)

8 июня 2022 года в Одессе прошла медицинская акция: всех желающих бесплатно тестировали на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис.

На мероприятии побывал видеокорреспондент «Одесской жизни»:

Всех желающих проверяли конфиденциально при помощи мультитеста.

В результате из 95 обследованных 11 человек узнали о наличии у себя заболевания и смогли получить консультацию специалиста по поводу дальнейшего лечения.

Мероприятие организовали БО «100% жизни. Одесса» и городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом при поддержке департамента здравоохранения мэрии Одессы.

Фото: скриншот с видео