К пляжному сезону в Одессе открыли три новых пункта базирования «экстренки» (адреса)

К пляжному сезону в Одессе открыли три новых пункта базирования «экстренки» (адреса)

В Приморском и Пересыпском районах Одессы открыты новые пункты базирования бригад Экстренной медицинской помощи. Это значительно сократит время доезда бригады «экстренки» к пациенту.

4 июня 2024 года в Одессе торжественно открыли новые пункты постоянного базирования Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщили в региональном Центре ЭМП и МК.

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Один из пунктов открыли на территории Института глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова, что на Французском бульваре. Тут будут базироваться две бригады: бригада медицины катастроф и врачебная бригада ЭМП.

Как отметил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов, открытие пункта обусловлено не только появлением в последние годы новостроек в этом районе, но также запланированным открытием некоторых пляжей в районе Французского бульвара. Поэтому новый пункт базирования стал ответом на изменение количества населения и увеличение рисков, связанное с летним пляжным сезоном.

Второй пункт базирования открыт на улице 1-я Сортировочная и готов обслуживать 6-ти километровый участок Николаевской дороги, где почти ежедневно происходят ДТП и есть потребность в быстром прибытии медиков на место происшествия.

Третий пункт базирования расположен по адресу Водопроводная, 13/1. Это также значительно сократит время доезда бригады экстренки к пациенту.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что с ремонтом и оснащением помещения пунктов базирования помогла Независимая профсоюзная организация Центра и благотворители, а Одесская областная военная администрация передала в подарок бытовую технику.

В планах Центра продолжать расширять сеть пунктов базирования для максимального приближения экстренной медицинской помощи к населению.

 

 

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