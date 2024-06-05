До пляжного сезону в Одесі відкрили три нові пункти базування “екстренки” (адреси)

4 червня 2024 року в Одесі урочисто відкрили нові пункти постійного базування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомили в регіональному Центрі ЕМД та МК.

Один із пунктів відкрили на території Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені академіка Філатова, що на Французькому бульварі. Тут базуватимуться дві бригади: бригада медицини катастроф і лікарська бригада ЕМД.

Як зазначив перший заступник голови Одеської ОДА Олександр Харлов, відкриття пункту зумовлене не тільки появою останніми роками новобудов у цьому районі, а й також запланованим відкриттям деяких пляжів у районі Французького бульвару. Тож новий пункт базування став відповіддю на зміну кількості населення та збільшення ризиків, пов’язане з літнім пляжним сезоном.

Другий пункт базування відкрито на вулиці 1-ша Сортувальна і готовий обслуговувати 6-ти кілометрову ділянку Миколаївської дороги, де майже щодня стаються ДТП і є потреба у швидкому прибутті медиків на місце події.

Третій пункт базування розташований за адресою Водопровідна, 13/1. Це також значно скоротить час доїзду бригади екстренки до пацієнта.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що з ремонтом та оснащенням приміщення пунктів базування допомогла Незалежна профспілкова організація Центру та благодійники, а Одеська обласна військова адміністрація передала в подарунок побутову техніку.

У планах Центру продовжувати розширювати мережу пунктів базування для максимального наближення екстреної медичної допомоги до населення.