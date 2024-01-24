Новости Одессы и Одесской области

В двух одесских храмах дежурят бригады «экстренки»: подробности

В двух одесских храмах дежурят бригады «экстренки»: подробности

Сегодня, 24 января, в центре Одессы открыто два новых пункта базирования бригад экстренной медицинской помощи. Новые пункты расположены на территории храма Архангела Михаила и святителя Луки Крымского и Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Новые пункты базирования медиков «скорой» открыты в рамках развития Одесского госпитального округа по направлению экстренной медицинской помощи.

В работе медиков экстренной помощи каждая минута — на счет жизни, поэтому часто от своевременного оказания первой помощи зависит дальнейшие последствия болезни и выздоровления пациента, отметили в администрации.

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Как сообщили в военной администрации, пункты снабжены медикаментами, специальными изделиями медицинского назначения, а главное, в каждом — работает команда профессионалов.

Для оказания оперативной помощи в их пользование были переданы полностью укомплектованные быстрые машины, с персональными мониторами пациента и медицинскими рюкзаками со всем необходимым.

Всего в Одесской области в структуре Службы экстренной (скорой) медицинской помощи действуют 9 станций экстренной медпомощи, в составе которых — 23 подстанции и 55 пунктов постоянного базирования бригад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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