В двух одесских храмах дежурят бригады «экстренки»: подробности

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Новые пункты базирования медиков «скорой» открыты в рамках развития Одесского госпитального округа по направлению экстренной медицинской помощи.

В работе медиков экстренной помощи каждая минута — на счет жизни, поэтому часто от своевременного оказания первой помощи зависит дальнейшие последствия болезни и выздоровления пациента, отметили в администрации.

Как сообщили в военной администрации, пункты снабжены медикаментами, специальными изделиями медицинского назначения, а главное, в каждом — работает команда профессионалов.

Для оказания оперативной помощи в их пользование были переданы полностью укомплектованные быстрые машины, с персональными мониторами пациента и медицинскими рюкзаками со всем необходимым.

Всего в Одесской области в структуре Службы экстренной (скорой) медицинской помощи действуют 9 станций экстренной медпомощи, в составе которых — 23 подстанции и 55 пунктов постоянного базирования бригад.

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