В Одессе открыли для проезда часть улицы Екатерининской возле Привоза

В понедельник, 26 апреля, в Одессе открыли для проезда участок улицы Екатерининской от улицы Пантелеймоновской до реконструируемого Новощепного ряда.
Сейчас здесь монтируют пешеходные ограждения. Между тем, автомобилисты не спешат пользоваться этой дорогой, а на проезжей части, куда еще не нанесли разметку, продолжают торговать цветами.
Также стало известно, что накануне открыли проезд по Новощепному ряду, но только для авто – трамваи пока ходят до Старосенной площади.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе стартовал капитальный ремонт шумного и активно торгующего квартала у Привоза по улице Преображенской, на участке Пантелеймоновская – Новощепной ряд.
Также сообщалось, что к началу туристического сезона, 1 мая, в Одессе планируют привести в надлежащий вид улицу Екатерининскую.
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Фото Марии Котовой