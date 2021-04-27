В Одессе открыли для проезда часть улицы Екатерининской возле Привоза

В понедельник, 26 апреля, в Одессе открыли для проезда участок улицы Екатерининской от улицы Пантелеймоновской до реконструируемого Новощепного ряда.

Сейчас здесь монтируют пешеходные ограждения. Между тем, автомобилисты не спешат пользоваться этой дорогой, а на проезжей части, куда еще не нанесли разметку, продолжают торговать цветами.

Также стало известно, что накануне открыли проезд по Новощепному ряду, но только для авто – трамваи пока ходят до Старосенной площади.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе стартовал капитальный ремонт шумного и активно торгующего квартала у Привоза по улице Преображенской, на участке Пантелеймоновская – Новощепной ряд.

Также сообщалось, что к началу туристического сезона, 1 мая, в Одессе планируют привести в надлежащий вид улицу Екатерининскую.

Смотрите наш фоторепортаж: Одесская улица Екатерининская: изрядно подуставшее зеркало города.

Фото Марии Котовой