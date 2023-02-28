В Одессе откроют улицу Приморскую, но не для всех (видео)

Со 2 марта 2023 года в Одессе откроют для проезда улицу Приморскую, которая была закрыта с начала войны. Однако проезд автотранспорта по этой улице будет разрешен исключительно в транзитном режиме, то есть без остановок.

Об этом сообщил директорр департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко.

По словам Сидоренко, остановка, стоянка или парковка транспорта будут запрещены на участке от Военного спуска до Таможенной площади.

При этом он отметил, что улица Приморская открывается исключительно для транспорта – пешеходное движение здесь по-прежнему запрещено.

За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.

Движение по улице Приморской в Одессе было закрыто с началом полномасштабного вторжения рашистов в Украину 24 февраля 2022 года.

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