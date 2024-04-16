В Одесі відкриють для відвідування Потьомкінські сходи та два парки (відео, фото)

У мерії також розповіли, що комунальники вже провели тут санітарне прибирання територій, підрізування дерев, висадку квітів та зелених насаджень. У парках під Приморським бульваром відремонтували паркові меблі, перевірили систему зовнішнього освітлення, роботу фонтанів, а також підготували дитячі майданчики.

«Минулого року був відкритий для відвідування Приморський бульвар – найулюбленіше місце прогулянок одеситів та гостей нашого міста. Сьогодні ми маємо узгодження від військової адміністрації та готуємо до відкриття Стамбульський і Грецький парки. Це стало можливим завдяки нашим військовим – мужнім та хоробрим правоохоронцям нашого міста. Також хочу окремо сказати слова подяки країнам, які спочатку доклали зусиль, щоб ці парки з’явилися в Одесі, а сьогодні надають всебічну допомогу, щоб убезпечити наше місто від ворога», – прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Також будуть відкриті для одеситів та гостей міста Потьомкінські сходи.

При цьому вулиця Приморська відкрита виключно для транспорту – пішохідний рух тут заборонено.