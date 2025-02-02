Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

По информации одесской мэрии, в этот день света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Авиационная, 1,1/корп. 5;
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 50-75а;
  • Бреуса;
  • Весенняя, 4-41;
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9;
  • Глиняная, 27-48;
  • Ефимова;
  • Ивана и Юрия Лип, 50а;
  • Европейская, 8;
  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
  • Ивана Фунтового;
Читайте также: Что делать, если не согласны с начислением за свет?
  • Вадатурского, 66-92;
  • Новая, 7;
  • Мраморная (Перовской Софии), 27-48;
  • Пишенина;
  • Поездная, 5, 5а ,6;
  • Живописная, 15-22е;
  • Складская, 2, 2/4;
  • О. Тимошенко, 39-42;
  • Буковецкого, 11-26;
  • Гранитная;
  • Шота Руставели;
  • пер. Герцена;
  • пер. Косовский;
  • пер. Футуристов, 3, 5, 7, 9;
  • пер. Парашютный, 1а-8б;
  • пер. Рекордный, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/корп.1;
  • пр. Шевченко, 10/1-10/9, 23-27б;
  • Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18.

Работы до 19:00.

Вас также заинтересует: Тарифы, банковские ограничения и штрафы: чего ждать украинцам в феврале (видео)

Южный РЭС

  • пер. Людмилы Гинзбург, 29-43;
  • пер.Оранжерейный, 18-43а.

Работы до 20:00.

При этом стоит отметить, что, несмотря на сложную ситуацию в энергетики страны после ряда массированных обстрелов россиян, стабилизационные отключения света (по графикам) сегодня не применяются ни в одном регионе. Если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме