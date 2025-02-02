По информации одесской мэрии, в этот день света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Авиационная, 1,1/корп. 5;
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 50-75а;
- Бреуса;
- Весенняя, 4-41;
- Герцена, 2, 4а, 5, 9;
- Глиняная, 27-48;
- Ефимова;
- Ивана и Юрия Лип, 50а;
- Европейская, 8;
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
- Ивана Фунтового;
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- Вадатурского, 66-92;
- Новая, 7;
- Мраморная (Перовской Софии), 27-48;
- Пишенина;
- Поездная, 5, 5а ,6;
- Живописная, 15-22е;
- Складская, 2, 2/4;
- О. Тимошенко, 39-42;
- Буковецкого, 11-26;
- Гранитная;
- Шота Руставели;
- пер. Герцена;
- пер. Косовский;
- пер. Футуристов, 3, 5, 7, 9;
- пер. Парашютный, 1а-8б;
- пер. Рекордный, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/корп.1;
- пр. Шевченко, 10/1-10/9, 23-27б;
- Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18.
Работы до 19:00.
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Южный РЭС
- пер. Людмилы Гинзбург, 29-43;
- пер.Оранжерейный, 18-43а.
Работы до 20:00.
При этом стоит отметить, что, несмотря на сложную ситуацию в энергетики страны после ряда массированных обстрелов россиян, стабилизационные отключения света (по графикам) сегодня не применяются ни в одном регионе. Если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.