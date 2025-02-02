Отключения света
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За інформацією одеської мерії, цього дня світла не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ

  • Авіаційна, 1,1/корп. 5;
  • Михаїла Бойчука (Багрицького), 50-75а;
  • Бреуса;
  • Весняна, 4-41;
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9;
  • Глиняна, 27-48;
  • Єфімова;
  • Івана та Юрія Лип, 50а;
  • Європейська, 8;
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
  • Івана Фунтового;
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  • Вадатурського, 66-92;
  • Нова, 7;
  • Мармурова (Перівської Софії), 27-48;
  • Пишенина;
  • Поїздна, 5, 5а ,6;
  • Живописна, 15-22е;
  • Складська, 2, 2/4;
  • О. Тимошенко, 39-42;
  • Буковецького, 11-26;
  • Гранітна;
  • Шота Руставелі;
  • пров. Герцена;
  • пров. Косовський;
  • пров. Футуристів, 3, 5, 7, 9;
  • пров. Парашютний, 1а-8б;
  • пров. Рекордний, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/корп.1;
  • пр. Шевченка, 10/1-10/9, 23-27б;
  • Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18.

Роботи до 19:00.

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Південний РЕМ

  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43;
  • пров. Оранжерейний, 18-43а.

Роботи до 20:00.

При цьому варто зазначити, що, незважаючи на складну ситуацію в енергетики країни після низки масованих обстрілів росіян, стабілізаційні відключення світла (за графіками) сьогодні не застосовуються в жодному регіоні. Якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлено додатково.

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