За інформацією одеської мерії, цього дня світла не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ
- Авіаційна, 1,1/корп. 5;
- Михаїла Бойчука (Багрицького), 50-75а;
- Бреуса;
- Весняна, 4-41;
- Герцена, 2, 4а, 5, 9;
- Глиняна, 27-48;
- Єфімова;
- Івана та Юрія Лип, 50а;
- Європейська, 8;
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
- Івана Фунтового;
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- Вадатурського, 66-92;
- Нова, 7;
- Мармурова (Перівської Софії), 27-48;
- Пишенина;
- Поїздна, 5, 5а ,6;
- Живописна, 15-22е;
- Складська, 2, 2/4;
- О. Тимошенко, 39-42;
- Буковецького, 11-26;
- Гранітна;
- Шота Руставелі;
- пров. Герцена;
- пров. Косовський;
- пров. Футуристів, 3, 5, 7, 9;
- пров. Парашютний, 1а-8б;
- пров. Рекордний, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/корп.1;
- пр. Шевченка, 10/1-10/9, 23-27б;
- Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18.
Роботи до 19:00.
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Південний РЕМ
- пров. Людмили Гінзбург, 29-43;
- пров. Оранжерейний, 18-43а.
Роботи до 20:00.
При цьому варто зазначити, що, незважаючи на складну ситуацію в енергетики країни після низки масованих обстрілів росіян, стабілізаційні відключення світла (за графіками) сьогодні не застосовуються в жодному регіоні. Якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлено додатково.