Новости Одессы и Одесской области

В Одессе осудили предателя, из-за которого в плен попали военные и волонтер

В Одессе осудили предателя, из-за которого в плен попали военные и волонтер

В Одессе получил приговор суда предатель, который «сливал» врагу местонахождение конспиративных баз военных во время оккупации Херсона. Он осужден на 15 лет.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что в суде была доказана вина жителя Херсона. За государственную измену он получил 15 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Прокуроры доказали, что осужденный мужчина после захвата врагом Херсона с помощью знакомой женщины-волонтера вошел в состав оперативно-боевой группы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Его привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте.

Но через некоторое время предатель перешел на сторону российских оккупантов и начал на них работать — он помогал проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе.

Он передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы CCO ВСУ, выполнявших боевые задания на временно оккупированной территории. Также «слил» врагу месторасположение хранилищ с оружием и боеприпасами.

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Благодаря предоставленной информации, представители российских спецслужб смогли взять в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями.

Кроме того, осужденный передал россиянам все данные женщины-волонтера, помогавшей украинским защитникам. Ее тоже россияне взяли в плен и удерживали в неволе в течение 116 суток.

Предателя задержали во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

До приговора суда он находился под стражей, —

сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Одессит
Одессит
8 часов назад

15лет всего?за тех замученых убиенных которых он сдал ?

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