В Одессе остались без света 2 района – будут ли отключать остальные?

Сегодня утром, в пятницу, 28 октября 2022 года, в Одессе частично остались без электроснабжения жители Приморского и Малиновского районов.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на данным компании «ДТЭК Одесские электросети», отсутствие электроснабжения в части указанных районов города связано с проведением ремонтных работ.

Электроснабжение планируется восстановить ориентировочно с 19:00.

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Напомним, утром 27 октября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения.

Однако сегодня, в пятницу, 28 октября, энергетики снова вынуждены будут ограничивать поставки электроэнергии потребителям для устранения последствий вчерашней террористической атаки со стороны россии.

«Уже в 7:00 утра Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины», — сообщают в «Укрэнерго».

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений света в Одессе и Одесской области можно ЗДЕСЬ.