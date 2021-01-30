Новости Одессы и Одесской области

В Одессе остаются без света более 200 частных домов и 4 многоэтажки

В Одессе остаются без света более 200 частных домов и 4 многоэтажки

По состоянию на 08:00 часов субботы 30 января, в Одесской области в результате непогоды остаются обесточенными 74 населенных пункта, из которых 7 – частично.

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Об этом информирует компания ДТЭК «Одесские электросети».

За ночь энергетики восстановили электроснабжение в 14-ти населенных пунктах. На местах работают 67 аварийных бригад.

В Одессе на сегодня остаются без света 230 частных домов и 4 многоэтажки. Электроснабжение в городе восстанавливают 28 бригад энергетиков.

Напомним, во второй половине дня 29 января в Одесской области оставались без электроснабжения 112 населенных пунктов.

Также сообщалось, что 30 января в Одессе из-за плановых работ на время обесточат 7 улиц в Суворовском районе города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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