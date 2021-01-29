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Где в Одессе отключат свет 30 января – список адресов

Где в Одессе отключат свет 30 января – список адресов

Завтра, 30 января, в Одессе энергетики собираются на час обесточить семь улиц в Суворовском районе города.

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Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», с 00:00 до 01:00 без электроснабжения в субботу останутся такие адреса:

  1. Академика Заболотного улица, 54, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 57/2, 58, 59, 59/1, 59/2, 63, 63/1, 66, 66/1, 66/2, 67, 67/1, 67/2, 71/1, 71/2, 79, 541, 542;
  2. Владимира Высоцкого улица, 1, 3, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10, 13, 16а, 18, 20, 21, 22, 22/1, 23, 23а, 25;
  3. Генерала Бочарова улица, 57а, 57в, 61а, 65, 69, 71, 71/1;
  4. Добровольского проспект, 112, 114, 122/1, 126, 126/1, 128а, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5;
  5. Марсельская улица, 32/1, 32/2, 36, 38, 40, 42, 46/2, 46/3, 48, 52, 461, 4814;
  6. Сахарова улица, 20, 28, 36, 40, 42, 44;
  7. Семена Палия улица, 21, 93, 103, 105, 107, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 111, 125, 127, 125/1, 125/2, 125/3, 129.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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