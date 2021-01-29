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Снежный блэкаут: в Одесской области остаются без света более сотни населенных пунктов

Снежный блэкаут: в Одесской области остаются без света более сотни населенных пунктов

В пострадавшей от снежной стихии Одесской области на сегодняшний день остаются без электроснабжения 112 населенных пунктов, из них 16 – частично.
Такие данные приводит ДТЭК «Одесские электросети».

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Как сообщается, по состоянию на 14:00 часов пятницы, 29 января, энергетики вернули свет в 42 населенных пункта на Одесчине.

Над устранением последствий непогоды трудятся 107 оперативных бригад (340 работников и 125 единиц техники).

Напомним, вечером 28 января в Одесской области оставались обесточенными 144 населенных пункта, из них 14 – частично.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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