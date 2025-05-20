Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), в одном из Telegram-каналов 19 мая появилось видео, на котором неизвестный мужчина лежит посреди дороги на улице Независимости в Одессе. Авторы сообщения предполагали, что его избили представители патрульной полиции и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК и СП).

Национальная полиция Украины провела проверку и сообщила, что информация об избиении — недостоверна. Правоохранители пообщались непосредственно с мужчиной. По его словам, он страдает эпилепсией, а в тот день употреблял алкоголь. Из-за этого ему стало плохо, он упал на землю. Позже его заметила прохожая и вызвала скорую помощь.

Таким образом, распространённая информация об избиении сотрудниками полиции и ТЦК не соответствует действительности. Полиция призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

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