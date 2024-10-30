В Одессе временно закроют один из бюветов: где набрать воды

Об этом одесситов предупреждает Коммунальное предприятие «Сервисный центр».

В связи с проведением регламентных работ на бюветном комплексе, расположенном на ул. Гераниевой, источник питьевой воды не будет работать два дня — 31 октября и 1 ноября.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.

Ближайшие бюветные комплексы расположены в парке М. Твена или на 4-ой станции Большого Фонтана. Всего на территории города расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы на территории сквера «Звездный» началось строительство нового бюветного комплекса.