Новости Одессы и Одесской области

В Одессе объявлено штормовое предупреждение – прогноз синоптиков на 12 декабря

В Одессе объявлено штормовое предупреждение – прогноз синоптиков на 12 декабря

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день, четверг, 12 декабря 2024 года. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается порывистый ветер.

Как напоминают в пресс-службе Одесского горсовета, в связи с ухудшением погодных условий горожанам следует максимально ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку из-за сильного ветра возможно падение веток и кабелей.

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А в Черном море из-за шторма усиливается минная опасность и высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также дрейфование их вдоль побережья.

В этой связи следует отказаться от посещения пляжной зоны, а в случае обнаружения морской мины либо похожих на не предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщить о находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 12 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем ​​2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 12 декабря

По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Облачно. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​от 1°С мороза до 4°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

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