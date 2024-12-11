В Одессе объявлено штормовое предупреждение – прогноз синоптиков на 12 декабря

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день, четверг, 12 декабря 2024 года. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается порывистый ветер.
Как напоминают в пресс-службе Одесского горсовета, в связи с ухудшением погодных условий горожанам следует максимально ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку из-за сильного ветра возможно падение веток и кабелей.
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А в Черном море из-за шторма усиливается минная опасность и высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также дрейфование их вдоль побережья.
В этой связи следует отказаться от посещения пляжной зоны, а в случае обнаружения морской мины либо похожих на не предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщить о находке по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 12 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 12 декабря
По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Облачно. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
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