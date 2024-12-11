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В Одесі оголошено штормове попередження – прогноз синоптиків на 12 грудня

В Одесі оголошено штормове попередження – прогноз синоптиків на 12 грудня

В Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження на завтра, четвер, 12 грудня 2024 року. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується поривчастий вітер.

Як нагадують у пресслужбі Одеської міськради, у зв’язку з погіршенням погодних умов мешканцям міста слід максимально обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач і обережно пересуватися під деревами, оскільки через сильний вітер можливе падіння гілок і кабелів.

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А в Чорному морі через шторм посилюється мінна небезпека і висока ймовірність зриву морських мін з якорів і прибивання їх до берега, а також дрейфування їх уздовж узбережжя.

У зв’язку з цим слід відмовитися від відвідування пляжної зони, а у разі виявлення морської міни або схожих на неї предметів у жодному разі їх не чіпати, а негайно повідомити про знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 12 грудня

В Одесі завтра хмарно. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 2-4°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 12 грудня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла.

На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.

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