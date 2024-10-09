Новости Одессы и Одесской области

В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 10 октября: к чему готовиться?

В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 10 октября: к чему готовиться?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 10 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 10 октября

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 10 октября

По Одесской области завтра сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, местами 8-10°С, днем 19-24°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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Автор фото: Александр Бурлак

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Редакция ПРОФИЛЬ
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