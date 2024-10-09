В Одесі оголошено штормове попередження на 10 жовтня: до чого готуватись?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 10 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі та вранці очікується туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 10 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 10 жовтня
По Одеській області завтра утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°С, місцями 8-10°С, вдень 19-24°С.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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Автор фото: Олександр Бурлак