Октябрь по-одесски: «Боже, какие краски!» (фоторепортаж)

– Боже, какие краски! – слышу я где-то не в парке, а просто по дороге.

И это еще не «настоящий» октябрь, ведь он у нас, как всегда, немного с опозданием.

Календарь – это календарь, а погода – словно сама по себе. Все три времени года можно на улицах сейчас увидеть. Ну разве что зима еще, кажется, далеко-далеко…

Уже не в первый во время войны отмечаю, что люди стали присматриваться к природе внимательнее, чем раньше. Может быть, и ценить ее стали больше. Или это так кажется?..

Октябрь потихоньку рисует какими-то «невыразимыми» красками свои рисунки, разрисовывает улицы потихоньку. Каштанопад придает очарования.

– Надо осторожными сейчас быть, а то мне каштан уже по плечу так ударил, я даже испугалась, подумала, что это что-то с фасада упало, – говорит девушка подруге.

А подруга эти каштаны потихоньку собирает себе, говорит, что украшает ими комнату:

– У меня для этого специальные вазы даже есть!.. Надо успевать. Ведь еще несколько дней – и все.

Желтые листья понемногу опадают: о ноябре напоминают. А каждая скамейка в парках-скверах – как картинка или какой-то кадр из фильма. Даже привычные фонари «под старину» выглядят как-то неотразимо.

Ягоды шиповника, дикий виноград… Красота одесских улиц завораживает. И снова слышу (это если воздушная тревога не звучит):

– Кажется, что и войны никакой нет…

К сожалению, она все еще продолжается…

Держимся!..

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