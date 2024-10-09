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Октябрь по-одесски: «Боже, какие краски!» (фоторепортаж)

Октябрь по-одесски: «Боже, какие краски!» (фоторепортаж)

Осень в Одессе словно немного насмехается над нами: вот на этом квартале – еще лето, здесь – классический октябрь, а здесь вы можете оказаться где-то в конце весны. Чего бы еще добавить? А, конечно: немного дождика…

– Боже, какие краски! – слышу я где-то не в парке, а просто по дороге.

И это еще не «настоящий» октябрь, ведь он у нас, как всегда, немного с опозданием.

Октябрь в Одессе, скамейка
Октябрь в Одессе, фонарь
Октябрь в Одессе, каштаны
Октябрь в Одессе, на улице
Октябрь в Одессе, клумба
Осень в Одессе, октябрь 2024
Октябрь в Одессе, под деревом
Октябрь в Одессе, осенние листья
Октябрь в Одессе, кафе
Октябрь в Одессе, у дороги

Календарь – это календарь, а погода – словно сама по себе. Все три времени года можно на улицах сейчас увидеть. Ну разве что зима еще, кажется, далеко-далеко…

Уже не в первый во время войны отмечаю, что люди стали присматриваться к природе внимательнее, чем раньше. Может быть, и ценить ее стали больше. Или это так кажется?..

Октябрь потихоньку рисует какими-то «невыразимыми» красками свои рисунки, разрисовывает улицы потихоньку. Каштанопад придает очарования.

– Надо осторожными сейчас быть, а то мне каштан уже по плечу так ударил, я даже испугалась, подумала, что это что-то с фасада упало, – говорит девушка подруге.

А подруга эти каштаны потихоньку собирает себе, говорит, что украшает ими комнату:

– У меня для этого специальные вазы даже есть!.. Надо успевать. Ведь еще несколько дней – и все.

Октябрь в Одессе, газон
Октябрь в Одессе, в парке
Октябрь в Одессе, трава
Октябрь в Одессе, аллея
Октябрь в Одессе, цветы
Октябрь в Одессе, экзотическая зелень
Октябрь в Одессе, осенние деревья
Октябрь в Одессе, желтые цветы
Октябрь в Одессе, шиповник
Октябрь в Одессе, дикий виноград

Желтые листья понемногу опадают: о ноябре напоминают. А каждая скамейка в парках-скверах – как картинка или какой-то кадр из фильма. Даже привычные фонари «под старину» выглядят как-то неотразимо.

Ягоды шиповника, дикий виноград… Красота одесских улиц завораживает. И снова слышу (это если воздушная тревога не звучит):

– Кажется, что и войны никакой нет…

К сожалению, она все еще продолжается…

Держимся!..

Октябрь в Одессе, небо
Октябрь в Одессе, кошка
Октябрь в Одессе, на асфальте
Октябрь в Одессе, осенний ветер
Октябрь в Одессе, палисадник
Октябрь в Одессе, краски осени
Октябрь в Одессе, скамейка в парке
Октябрь в Одессе, дождь
Октябрь в Одессе, под дождем
Одесская улица в октябре

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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