На женщину упала лепнина: где вы, пострадавшая на Канатной одесситка?

К счастью, ни на балконе, ни под ним людей не было. Цепочка размышлений привела автора этих строк к, безусловно, актуальной идее. Старопортофранковская — это ведь бывшая Комсомольская. А ведь с десятка полтора лет назад именно на Комсомольской в моем родном Херсоне рухнул балкон такого же по возрасту здания, как и здесь, в Одессе. Увы, на нём стояли несколько человек: компания вышла покурить, а балкон в этот момент «устал», как позднее сказал мэр Киева Кличко о рухнувшем мостопереходе. Херсонцы на балконе тогда изрядно были покалечены. Я — херсонский журналист и шеф-редактор весьма в те годы популярной региональной газеты решил (да, профессия журналиста нередко цинична), что это — интересная для «раскрутки» тема. Редакция договорилась с адвокатом, он вышел на людей с балкона, пообщавшись с ними, составил иски от их имени, сопровождал это дело в суде — и в конечном итоге истина восторжествовала: суд обязал городскую власть возместить пострадавшим материальный вред и моральный ущерб. Нет ни малейшего сомнения в том, что сами эти херсонцы — просто рядовые обыватели — ни в жизнь не пробились бы в поисках правды сквозь препоны и рогатки горисполкомовских юристов и «кусучие» цены на адвокатские услуги. А редакция тогда заплатила адвокату за викторию… НОЛЬ гривен. Как, впрочем, мы и договаривались. Но мы настолько «раскрутили» его успех в этом деле на страницах любимой в народе газеты (причем, не кривя душой), что спустя какое-то время он сказал: «Да, я ваш должник: от обращений теперь отбоя нет!»

Вот уже полтора года я вынужденно в Одессе, сотрудничаю с «Одесской жизнью». Поделился с редактором вышеизложенными «мемуарами» и вот результат. Возможно, дама, пострадавшая на Канатной, сама прочтет эти строки. Возможно, их прочтут знающие её люди. Так вот, пусть она свяжется с редакцией «Одесской жизни» по телефонам (048) 734-22-77, (048) 748-02-99 или по адресу редакции ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.

Когда она появится на связи, мы займёмся поиском адвоката, который согласится взяться за судебную защиту её интересов. Нужно будет определить, на чьем балансе «уставший» дом, кто обязан следить за перспективой подобных ЧП. Уверен, что в случае процессуального успеха, адвокат, взявшийся за это дело, слово в слово повторит «Одесской жизни»восторженные слова своего херсонского коллеги. Ведь «ОЖ» сегодня — это и бумажная газета, и интернет-сайт, и Телеграмм, и Фейсбук… Итак, ждем звонка «нужной» дамы. Кому нужной? А буквально всем без исключения одесситам и одесситкам (дай им бог здоровья!), в родном городе которых многое множество старинных «уставших» домов. Мы ведь здесь все не только под богом ходим, но и под балконами.