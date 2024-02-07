Если укрытие закрыто во время тревоги: что делать и кому сообщить

Закрытые во время тревог укрытия или необорудованные помещения после двух лет войны в Украине время от времени случаются. Рассказываем что делать, и как подать жалобу.
Чтобы упростить процесс подачи жалоб на ненадлежащую работу укрытий, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запустило в «Телеграме» чат-бот Open Shelter Bot.
Как пользоваться Open Shelter Bot
Пользоваться чат-ботом просто:
- Войдите в мессенджер и в поисковике введите название чат-бота или перейдите по ссылке — open_shelter_bot.
- Откройте чат-бот и нажмите на кнопку «Розпочати».
- Напишите свои имя и фамилию и оставьте личный номер телефона.
- Выберите область, в которой вы находитесь, например, Одесская.
- Укажите город и точный адрес укрытия или автоматически поделитесь адресом, для этого нажмите «Поділитись геолокацією».
- Выберите причину проблемы: закрытое убежище, не впустили, убежище отсутствует, другое.
- Если есть возможность, сфотографируйте то, с чем связана проблема, например, закрытые двери, ненадлежащее состояние или другое.
Вот и все, ваше электронное обращение отправлено. В ближайшее время его рассмотрят и свяжутся с вами по указанному номеру телефона.
Закрытое убежище в Одессе: кому сообщить
Напоминаем, если в Одессе во время тревоги укрытие было закрыто либо не подготовлено, сообщите об этом на специальную горячую линию мэрии:
- (048) 748-15-09
- (093) 335-30-59
- 15-35 — Единый центр обращения граждан