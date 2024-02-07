Если укрытие закрыто во время тревоги: что делать и кому сообщить

Чтобы упростить процесс подачи жалоб на ненадлежащую работу укрытий, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запустило в «Телеграме» чат-бот Open Shelter Bot.

Как пользоваться Open Shelter Bot

Пользоваться чат-ботом просто:

Войдите в мессенджер и в поисковике введите название чат-бота или перейдите по ссылке — open_shelter_bot .

Откройте чат-бот и нажмите на кнопку «Розпочати».

Напишите свои имя и фамилию и оставьте личный номер телефона.

Выберите область, в которой вы находитесь, например, Одесская.

Укажите город и точный адрес укрытия или автоматически поделитесь адресом, для этого нажмите «Поділитись геолокацією».

Выберите причину проблемы: закрытое убежище, не впустили, убежище отсутствует, другое.

Если есть возможность, сфотографируйте то, с чем связана проблема, например, закрытые двери, ненадлежащее состояние или другое.

Вот и все, ваше электронное обращение отправлено. В ближайшее время его рассмотрят и свяжутся с вами по указанному номеру телефона.

Закрытое убежище в Одессе: кому сообщить

Напоминаем, если в Одессе во время тревоги укрытие было закрыто либо не подготовлено, сообщите об этом на специальную горячую линию мэрии: