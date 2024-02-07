Новости Одессы и Одесской области

Если укрытие закрыто во время тревоги: что делать и кому сообщить

Если укрытие закрыто во время тревоги: что делать и кому сообщить

Закрытые во время тревог укрытия или необорудованные помещения после двух лет войны в Украине время от времени случаются. Рассказываем что делать, и как подать жалобу.

Чтобы упростить процесс подачи жалоб на ненадлежащую работу укрытий, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запустило в «Телеграме» чат-бот Open Shelter Bot.

Как пользоваться Open Shelter Bot

Open Shelter Bot

Логотип Open Shelter Bot

Пользоваться чат-ботом просто:

  • Войдите в мессенджер и в поисковике введите название чат-бота или перейдите по ссылке — open_shelter_bot.
  • Откройте чат-бот и нажмите на кнопку «Розпочати».
  • Напишите свои имя и фамилию и оставьте личный номер телефона.
  • Выберите область, в которой вы находитесь, например, Одесская.
  • Укажите город и точный адрес укрытия или автоматически поделитесь адресом, для этого нажмите «Поділитись геолокацією».
  • Выберите причину проблемы: закрытое убежище, не впустили, убежище отсутствует, другое. 
  • Если есть возможность, сфотографируйте то, с чем связана проблема, например, закрытые двери, ненадлежащее состояние или другое.

Вот и все, ваше электронное обращение отправлено. В ближайшее время его рассмотрят и свяжутся с вами по указанному номеру телефона. 

Закрытое убежище в Одессе: кому сообщить

Напоминаем, если в Одессе во время тревоги укрытие было закрыто либо не подготовлено, сообщите об этом на специальную горячую линию мэрии: 

  • (048) 748-15-09 
  • (093) 335-30-59
  • 15-35 — Единый центр обращения граждан
Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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