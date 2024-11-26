Новости Одессы и Одесской области

В Одессе обновили графики отключений света на сегодня

В Одессе обновили графики отключений света на сегодня

По команде Укрэнерго стабилизационные отключения в одессе и области сегодня начнутся на час раньше, чем было запланировано, — с 13:00, и продлятся до 21:00.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на  ДТЭК Одесские электросети.

По информации компании «Укрэнерго», 26 ноября у некоторых групп вообще не будут отключать свет, у кого-то выключат только один раз в три часа, а в четвертой группе — будут выключать дважды в два и четыре часа.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

 

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