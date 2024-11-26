В Одессе обновили графики отключений света на сегодня

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

По информации компании «Укрэнерго», 26 ноября у некоторых групп вообще не будут отключать свет, у кого-то выключат только один раз в три часа, а в четвертой группе — будут выключать дважды в два и четыре часа.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.