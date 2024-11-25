Отключение света в Одессе 26 ноября: кто весь день будет со светом

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, продолжатся и завтра, во вторник, 26 ноября 2024 года. Какими будут графики понедельника, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 26 ноября у некоторых групп вообще не будут отключать свет, у кого-то выключат только один раз в три часа, а в четвертой группе — будут выключать дважды в два и четыре часа.
При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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