В Одессе собрались ставить гаражи «на костях» (фото)

Одесские общественники возмущены планами городских властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию зеленых насаждений в районе ТЦ «6-й элемент». Проблема в том, что именно на этом месте находился «спецобъект» НКВД и проводились массовые расстрелы в 1937-1939 годах, а возможно и все расстрелы до 1941 года включительно.

Здесь должен быть мемориал

Как пишет на своей странице в Facebook одесский историк и краевед Александр Бабич, ссылаясь на данные «Одесского мартиролога» в годы «большого террора» к расстрелу приговорили 8613 одесситов.

По данным историка, в 2007 году только после вскрытия одного рва общественники организации «Мемориал» извлекли 1086 останков. Позже их перезахоронили на Западном кладбище. Но по некоторым данным, таких расстрельных рвов было не менее восьми или десяти, и останки там и лежат.

«Это место должно стать мемориальным парком и местом скорби. Там должен стоять мемориал», – пишет Бабич, выражая недоумение предстоящей «стройкой на костях».

Сейчас по соцсетям «гуляет» фото, сделанное на месте одного из рвов. По словам Бабича, это место отмечено только небольшим крестом, который установил человек, чей дед был единственным, кого опознали при эксгумации.

«Гаражи могут стать прямо сверху», – прокомментировал Бабич.

В свою очередь депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая пообещала заняться этим вопросом и подготовить соответствующее обращение в мэрию.

Мэрия против гаражей?

Между тем, накануне в мэрии Одессы дали понять, что не приветствуют появление в городе новых гаражей, которых «за многие годы накопилось уже значительное количество, и пора бы прекратить их плодить».

Как заявил на заседании горисполкома вице-мэр Михаил Кучук, в дальнейшем разрешения на установку гаражей райадминистрации должны выдавать только инвалидам, то есть «тем, у кого транспорт – исключительно как средство протезирования».

Отметим, что в прошлом году мэрия не компенсировала оплату за хранение спецтранспорта на стоянках. Чиновники уже два года рассматривают вопрос определения такой компенсации (даже установили ее размер на уровне 10,17 грн за сутки), но компенсацию так и не выплачивают, поскольку не определили места для бесплатного хранения такого транспорта.

Напомним, в мае 2020 года владельцы гаражей в гаражных кооперативах «Чайка», «Сокол» и «Вираж» в знак протеста перекрывали дорогу на улице Центральный Аэропорт. Тогда сообщалось, что на месте гаражей планируют построить перронный комплекс Одесского аэропорта, и в этой связи аэропорт потребовал от владельцев гаражей освободить эту территорию.