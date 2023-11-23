В Одессе объявлено штормовое предупреждение: чего ожидать

24 ноября в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-17 м/с.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Городские власти просят одесситов и гостей города быть внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Также просят ограничить передвижение по городу, особенно это касается пожилых людей, беременных женщин и детей.
Также просят водителей не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередачи — ведь от сильного порывистого ветра возможно их падение.
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Также просят не передвигаться под деревьями – это в штормовую погоду может быть опасно.
Также из-за шторма в море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их дрейфование вдоль побережья.
В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду, —
предупредили в горсовете.