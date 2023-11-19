Воскресное ноябрьское утро в Одессе: деревопад и первый снег (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе снова разбушевался штормовой ветер. В результате во всех районах города случился деревопад.
По информации одесской мэрии, по состоянию на утро этого дня известно о 55 поваленных ветром деревьях и 8 больших ветвях.
Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.
А под утро город припорошило первым снегом:
А ведь на днях в Одессе еще цвели розы…
По данным синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-восточного ветра, днем он может усилиться до 15-20 м/с.
В мэрии призывают одесситов по возможности оставаться дома.
Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»