Новости Одессы и Одесской области

Воскресное ноябрьское утро в Одессе: деревопад и первый снег (фоторепортаж)

Воскресное ноябрьское утро в Одессе: деревопад и первый снег (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе снова разбушевался штормовой ветер. В результате во всех районах города случился деревопад.

По информации одесской мэрии, по состоянию на утро этого дня известно о 55 поваленных ветром деревьях и 8 больших ветвях.

В Одессе шторм

Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Последствия непогоды в Одессе

В Одессе деревопад

Упало дерево в Одессе

А под утро город припорошило первым снегом:

Первый снег в Одессе

В Одессе выпал первый снег

Первый снег, Одесса, 19 ноября 2023

В Одессе первый снег, ноябрь 2023

В Одессе выпал первый снег, 19 ноября 2023

А ведь на днях в Одессе еще цвели розы…

Роза в снегу, Одесса, ноябрь 2023

Фото Николая Дружинина

Роза на снегу

Первый снег покрыл розы

Цветы и первый снег

По данным синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-восточного ветра, днем он может усилиться до 15-20 м/с.

В мэрии призывают одесситов по возможности оставаться дома.

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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