Воскресное ноябрьское утро в Одессе: деревопад и первый снег (фоторепортаж)

По информации одесской мэрии, по состоянию на утро этого дня известно о 55 поваленных ветром деревьях и 8 больших ветвях.

Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

А под утро город припорошило первым снегом:

А ведь на днях в Одессе еще цвели розы…

По данным синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-восточного ветра, днем он может усилиться до 15-20 м/с.

В мэрии призывают одесситов по возможности оставаться дома.

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»