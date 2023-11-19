Новости Одессы и Одесской области

Стихия в Одессе 19 ноября: ураган повалил больше сотни деревьев (видео, фото)

Стихия в Одессе 19 ноября: ураган повалил больше сотни деревьев (видео, фото)

В воскресенье, 19 ноября, на Одессу снова обрушилась непогода. Сильными порывами ветра, порывы которого достигали 25-30 метров в секунду, в городе повалено 109 деревьев и упало 55 больших веток.

Кроме того, как сообщили в мэрии, зафиксировано 28 разрывов проводов наружного освещения и 18 повреждений контактной сети городского электротранспорта.

Непогода в Одессе

Деревопад в Одессе

Также стало известно о трех случаях повреждения кровли и двух остановочных комплексов.

Деревопад в Одессе-2

Одесские коммунальщики двое суток подряд ликвидировали последствия сильного ветра с дождем и снегом. К вечеру сегодняшнего дня было убрано 75 деревьев, возобновил работу электротранспорт.

Одесские коммунальщики
Непосредственно на улицах Одессы были задействованы более 350 сотрудников коммунальных предприятий города («Горзелентрест», «Городские дороги», «Одесгорсвет», «Одесгорэлектротранс»).

Ликвидация последствий непогоды в Одессе

Ликвидация последствий непогоды в Одессе-2

Ликвидация последствий непогоды в Одессе-3

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Одессе снова разбушевался штормовой ветер. В результате во всех районах города случился деревопад. Кроме того, сегодня в городе выпал первый снег.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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