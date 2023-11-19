Стихия в Одессе 19 ноября: ураган повалил больше сотни деревьев (видео, фото)

В воскресенье, 19 ноября, на Одессу снова обрушилась непогода. Сильными порывами ветра, порывы которого достигали 25-30 метров в секунду, в городе повалено 109 деревьев и упало 55 больших веток.
Кроме того, как сообщили в мэрии, зафиксировано 28 разрывов проводов наружного освещения и 18 повреждений контактной сети городского электротранспорта.
Также стало известно о трех случаях повреждения кровли и двух остановочных комплексов.
Одесские коммунальщики двое суток подряд ликвидировали последствия сильного ветра с дождем и снегом. К вечеру сегодняшнего дня было убрано 75 деревьев, возобновил работу электротранспорт.
Непосредственно на улицах Одессы были задействованы более 350 сотрудников коммунальных предприятий города («Горзелентрест», «Городские дороги», «Одесгорсвет», «Одесгорэлектротранс»).
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Одессе снова разбушевался штормовой ветер. В результате во всех районах города случился деревопад. Кроме того, сегодня в городе выпал первый снег.