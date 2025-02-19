Без теплоснабжения остались 489 жилых домов, 14 школ, 13 детских садов и 9 медицинских учреждений.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на Министерство развития огромад и территорий Украины.

Водоснабжение сейчас обеспечивается благодаря генераторам. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Запуск котельных планируют завершить в ближайшее время.

Для жителей в городе развернули пункты обогрева и «Пункты несокрушимости», где можно согреться и зарядить гаджеты.

Из-за отсутствия света и тепла учебные заведения временно не работают. Детей в школы и детские сады не принимают до стабилизации ситуации.

В ночь на 19 февраля, российские военные нанесли циничный удар по густонаселенному микрорайону Таирова. В результате вражеской атаки повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, детская поликлиника, садик, бизнес-центр, торговые объекты и автомобили. Без света остались более 500 жилых домов.