Без теплопостачання залишилися 489 житлових будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садочків та 9 медичних закладів.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій України.

Водопостачання зараз забезпечується завдяки генераторам. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Запуск котелень планують завершити найближчим часом.

Для мешканців у місті розгорнули пункти обігріву та «Пункти незламності», де можна зігрітися та зарядити гаджети.

Через відсутність світла і тепла навчальні заклади тимчасово не працюють. Дітей до шкіл і дитячих садків не приймають до стабілізації ситуації.

У ніч на 19 лютого, російські військові завдали чергового цинічного удару по густонаселеному мікрорайону Таїрова. Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, дитяча поліклініка, садочок, бізнес-центр, торгові об’єкти та автомобілі. Без світла залишилися понад 500 житлових будинків.