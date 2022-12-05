Новости Одессы и Одесской области

В Одессе непогода – какова ситуация на дорогах?

В Одессе непогода – какова ситуация на дорогах?

Сегодня, 5 декабря 2022 года, в Одессе существенно ухудшилась погода. Помимо того, что ощутимо похолодало, на дорогах наблюдается гололедица. В этой связи «Одесская жизнь» предупреждает: передвигаться по городу следует крайне осторожно!

А в одесской мэрии сообщают, что первый небольшой снег и понижение температуры привели к образованию наста (ледяной корки) на дорогах города. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на скользких дорогах на улицах Одессы начала работу спецтехника КП «Городские дороги». Вместе с этим производится обработка территории прилегающих к остановочным комплексам. В работах задействовано 8 бригад коммунального предприятия.

В свою очередь Служба автодорог Одесской области информирует: несмотря на то, что ночью на дорогах образовался гололед, по состоянию на 10:00 утра 5 декабря проезд по дорогам общего пользования государственного значения в области обеспечен.

Для устранения последствий непогоды задействована снегоуборочная техника. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Также напомним, что единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80 работает круглосуточно.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 5 декабря, в Одессе будет немного морозно, без существенных осадков.

Еще по теме: Ветер, дождь и мокрый снег: в Одессе и области ухудшится погода.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить