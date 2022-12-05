В Одессе непогода – какова ситуация на дорогах?

Сегодня, 5 декабря 2022 года, в Одессе существенно ухудшилась погода. Помимо того, что ощутимо похолодало, на дорогах наблюдается гололедица. В этой связи «Одесская жизнь» предупреждает: передвигаться по городу следует крайне осторожно!

А в одесской мэрии сообщают, что первый небольшой снег и понижение температуры привели к образованию наста (ледяной корки) на дорогах города. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на скользких дорогах на улицах Одессы начала работу спецтехника КП «Городские дороги». Вместе с этим производится обработка территории прилегающих к остановочным комплексам. В работах задействовано 8 бригад коммунального предприятия.

В свою очередь Служба автодорог Одесской области информирует: несмотря на то, что ночью на дорогах образовался гололед, по состоянию на 10:00 утра 5 декабря проезд по дорогам общего пользования государственного значения в области обеспечен.

Для устранения последствий непогоды задействована снегоуборочная техника. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Также напомним, что единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80 работает круглосуточно.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 5 декабря, в Одессе будет немного морозно, без существенных осадков.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета