Ветер, дождь и мокрый снег: в Одессе и области ухудшится погода

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий. С вечера 4 декабря, а также 5 и 6 декабря в Одесском регионе ожидаются дождь, мокрый снег и порывы ветра.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

По информации дорожников, согласно Украинского Гидрометцентра вечером 4 декабря и 5-6 декабря по всей Одесской области ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега. (I уровень опасности, желтый). Порывы ветра до 15-17 м/с.

Подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к неблагоприятным погодным условиям.

Аналитически мониторинговый центр при Службе автомобильных дорог в Одесской области работает в круглосуточном режиме.

Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80.

Напомним, что утром 4 декабря в Одессе выпал первый снег.

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