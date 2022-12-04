Какой будет погода в Одессе 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Одессе будет немного морозно, без существенных осадков.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

5 декабря 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 0-2 ° С мороза.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0-5 ° С мороза на юге до 4 ° С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Отметим, что Укргидрометцентр предупреждал, что 5 декабря вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра.