Какой будет погода в Одессе 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Одессе будет немного морозно, без существенных осадков.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
5 декабря 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 0-2 ° С мороза.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0-5 ° С мороза на юге до 4 ° С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Отметим, что Укргидрометцентр предупреждал, что 5 декабря вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра.