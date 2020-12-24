Одесский депутат предлагает вакцинироваться от «ковида» российским «Спутником»

Депутат Одесского областного совета от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Баранский предлагает вакцинировать одесситов от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
При этом, как заявил депутат на сегодняшней сессии горсовета, «Спутник V» необходимо не только закупить, но и наладить его производство в Одессе.
Запрос Баранского поддержали 26 депутатов, 5 против, 22 воздержались.
В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что официально сертифицированной вакцины от COVID-19 до сих пор нет.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию – миллион доз – вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.
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