Одесский депутат предлагает вакцинироваться от «ковида» российским «Спутником»

При этом, как заявил депутат на сегодняшней сессии горсовета, «Спутник V» необходимо не только закупить, но и наладить его производство в Одессе.

Запрос Баранского поддержали 26 депутатов, 5 против, 22 воздержались.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что официально сертифицированной вакцины от COVID-19 до сих пор нет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию – миллион доз – вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.

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