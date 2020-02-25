В Одессе не работают шесть светофоров на перекрестках

Из-за отключения электроэнергии шесть светофоров на перекрестках в разных районах Одессы отключены.
Как сообщает пресс-служба «СМЭП», не работают светофоры по адресам:
• ул.Екатерининская – ул.Бунина
• ул.Атамана Головатого – ул.Николая Гефта
• ул.Балковская – Краснослободской Спуск
• ул.Центральный Аеэропорт – ул.Кострова
• ул.Инглези – ул.Ивана и Юрия Лип
• ул.Фонтанская дорога – ул.Костанди.
Работу светофоров восстановят после возобновления подачи электроэнергии.
Напомним, во второй половине дня в Одессе ожидается ухудшение погоды – возможны порывы ветра до 25 м/с. Жителей города просят ограничить перемещения по городу.
Фото: dyvys.info
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