В Одессе не работают шесть светофоров на перекрестках

Из-за отключения электроэнергии шесть светофоров на перекрестках в разных районах Одессы отключены.

Как сообщает пресс-служба «СМЭП», не работают светофоры по адресам:

• ул.Екатерининская – ул.Бунина

• ул.Атамана Головатого – ул.Николая Гефта

• ул.Балковская – Краснослободской Спуск

• ул.Центральный Аеэропорт – ул.Кострова

• ул.Инглези – ул.Ивана и Юрия Лип

• ул.Фонтанская дорога – ул.Костанди.

Работу светофоров восстановят после возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, во второй половине дня в Одессе ожидается ухудшение погоды – возможны порывы ветра до 25 м/с. Жителей города просят ограничить перемещения по городу.

Фото: dyvys.info

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