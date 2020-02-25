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Новости Одессы и Одесской области

Внимание: на Одессу вновь надвигается штормовой ветер

Внимание: на Одессу вновь надвигается штормовой ветер

В ближайшие часы в Одессе ожидается усиление ветра.

По прогнозам Гидрометцентра, с 13:00 до 15:00 будет ухудшение погодных условий и усиление ветра до 25 м/с.

Одесская мэрия просит максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102
  • Оперативный городской центр “Скорая коммунальная помощь” – 15-01

Аварийные службы:

  • Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации,
    тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74
  • Дежурный департамента муниципальной безопасности,

тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

КУ «Муниципальная охрана»,
дежурная часть, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08.

Фото: Андрей Плотников

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