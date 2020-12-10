В Facebook произошел масштабный сбой, сообщения не отправляются

Главное в стране: чем закончилась встреча в нормандском формате? В Париже состоялись переговоры в «нормандском формате». Президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии обсуждали урегулирование на Донбассе и газовый вопрос. Чего удалось добиться, и не стала ли долгожданная встреча «зрадой» для украинского государства? ПОДРОБНЕЕ

Проблемы с транспортом: куда обращаться одесситам Нарушение скоростного режима, хамство пассажирам или отказ брать льготников – нередко водители маршруток и городского транспорта выходят за рамки дозволенного. Кто при этом защитит права пассажиров и куда направлять жалобы? ПОДРОБНЕЕ