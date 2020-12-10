В Facebook произошел масштабный сбой, сообщения не отправляются

В социальной сети Facebook и Facebook Messenger случился масштабный сбой. По всей Европе, включая Украину (в том числе и Одессу), наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.
Об этом пишет Downdetector.
Треть пользователей наблюдает проблемы подключением к серверу. А 13% пользователей не могут залогиниться в мессенджере.
Мессенджер вообще не работает в таких странах:
Великобритания
Франция
Бельгия
Нидерланды
Чехия
Польша
Словакия
Венгрия
Литва
Греция
Болгария
Румыния
Официальная причина такого серьезного сбоя пока не известна.