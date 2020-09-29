В Одессе нашли вора укравшего 17 велосипедов

В Одессе полицейские разоблачили подозреваемого в ряде краж велосипедов. За три месяца правонарушитель, который уже имеет судимость за кражу, оставил без двухколесного транспорта семнадцать пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

39-летний злоумышленник угонял велосипеды из подъездов многоэтажек и с мест парковки возле магазинов и банковских учреждений Киевского района Одессы. Даже противоугонные тросы и замки злоумышленника также не становились помехой для вора – их он срезал или срывал.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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