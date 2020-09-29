Убил бездомного отверткой: в Одесской области задержали подозреваемого в жутком преступлении (фото, видео)

Полицейские Балтской Нацполиции задержали 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В ходе следствия выяснилось, что во время распития алкогольных напитков двое бездомных поссорились из-за давних обид. Выясняя отношения, один из них взял отвертку и нанес своему собутыльнику множественные ранения шеи, живота и грудной клетки, после чего придушил и лег спать.

Тело нашел местный житель в заброшенном здании спортивной школы, где произошло убийство. Мужчина вызвал на место происшествия полицейских, и те задержали подозреваемого недалеко от места преступления.

За умышленное убийство подозреваемый может попасть за решетку на срок до пятнадцати лет.

Фото, видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области