В Одессе налипание мокрого снега и гололедица: жителей призвали оставаться дома

Городские власти Одессы сообщили об ухудшении погодный условия в городе и призвали одесситов без особой необходимости не покидать своих домов.

В Одессе ухудшились погодные условия

В опубликованном на сайте Одесского городского совета сообщении сказано, что, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий.

А именно:

налипание мокрого снега;

на дорогах гололедица;

видимость во время осадков 500-1000 м.

Такая же погода в Одессе сохранится ночью и днем 27 декабря.

Одесситов попросили осторожно ходить под деревьями и не ставить под ними машины

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Также водителей просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а всех горожан осторожно передвигаться под деревьями – в результате осадков и порывов ветра возможно падение веток и кабелей.

Телефоны экстренных служб в Одессе:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, 067 705 84 48

«Одесская Жизнь» уже сообщала сегодня, что над Одессой проходит снежный атмосферный фронт. Весь день 26 декабря и в понедельник 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Одессе и окрестностях периодически будет идти снег, местами мокрый. К утру вторника 28 декабря осадки примут форму дождя.

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