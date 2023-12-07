Новости Одессы и Одесской области

В Одессе находчивая работница ломбарда заменяла золото бижутерией (фото)

В Одессе находчивая работница ломбарда заменяла золото бижутерией (фото)

Бывшую сотрудницу одного из одесских ломбардов подозревают в незаконном обогащении. Женщина присваивала средства, пользуясь личными данными клиентов, а вместо золота ставила в сейф бижутерию.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили полицейские, женщина занимала должность оценщика-эксперта. Потому имела доступ к клиентской базе, чем она и воспользовалась. Сотрудница, используя анкетные данные клиентов, оформляла на них заемные кредиты под залог золота. А вместо золота, которое якобы закладывали клиенты под залог, ставила в сейф бижутерию. А средства, которые назначались якобы клиентам, присваивала себе.

ломбард

По такой схеме женщина работала в течение шести месяцев. За это время она обогатилась более чем на 250 тысяч гривен и проверила 45 фиктивных кредитов.

Узнали о ее махинациях после того, как она исчезла.

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ломбард

Правоохранителям удалось злоумышленницу разыскать. По месту жительства следователи изъяли мобильный телефон, 7000 гривен и 400 долларов США. А на прежней работе женщина оставила 45 зип-пакетов с серьгами, кольцами, цепочками и подвесками из бижутерии.

За совершенное преступление злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

По решению суда женщина находится под домашним арестом.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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