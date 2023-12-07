В Одесі кмітлива працівниця ломбарду замінювала золото на біжутерію (фото)

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили поліцейські, жінка обіймала посаду оцінювача-експерта. Тому мала доступ до клієнтської бази, чим вона й скористалася. Працівниця, використовуючи анкетні дані клієнтів, оформлювала на них позикові кредити під заставу золота. А замість золота, яке ніби-то закладали клієнти під заставу, ставила до сейфа біжутерію А кошти, які призначалися ніби-то клієнтам, привласнювала собі.

За такою схемою жінка працювала протягом шести місяців. За цей час вона збагатилася на понад 250 тисяч гривень та провернула 45 фіктивних кредитів.

Дізналися про її махінації після того, як вона зникла.

Правоохоронцям вдалося зловмисницю розшукати. За місцем її проживання слідчі вилучили мобільний телефон, 7000 гривень та 400 доларів США. А на колишній роботі жінка залишила 45 зіп-пакетів з сережками, каблучками, ланцюжками та підвісками із біжутерії.

За вчинений злочин зловмисниці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі за рішенням суду жінка знаходиться під домашнім арештом.