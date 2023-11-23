Увольнял из-за нежелания разворовывать бюджет: в Одессе разоблачили чиновника

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что коммунальщик – начальник участка – наладил схему хищения бюджетных средств.

Как установили правоохранители, согласно схеме, на работу фиктивно трудоустраивали граждан и начисляли им заработную плату, которую присваивали.

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Один из подчиненных отказался участвовать в схемах хищения государственных денег, за что ему начальник начал угрожать увольнением. Но за взятку обещал оставить на занимаемой должности.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368. За совершенное правонарушение должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.