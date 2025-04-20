Одесский дом, разрушенным дроном
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Тендер було опубліковано днями на порталі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має:

  • демонтувати пошкоджені конструкції в блок-секції №1;
  • вивезти будівельне сміття;
  • виконати земляні роботи;
  • відновити стіни, перекриття, покрівлю, систему водовідведення;
  • облаштувати прилеглу територію.

Тендер на ремонт зруйнованого дроном будинку

Читайте також: Вибухи минули, а дірки залишилися: чому в Одесі не відновлюють зруйноване житло

Кінцевий строк завершення робіт – до 31 грудня 2026 року. Їхню вартість оцінили приблизно у 14,7 млн гривень.

Заявки приймаються до 2 травня поточного року, проведення аукціону заплановано на той самий день.

Раніше в одеській мерії повідомляли, що у зруйнованому рік тому житловому будинку провели всі стабілізаційні заходи та відновили комунікації.

Також стало відомо, що виконком міськради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою