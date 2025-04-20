Тендер було опубліковано днями на порталі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з тендерною документацією, підрядник має:
- демонтувати пошкоджені конструкції в блок-секції №1;
- вивезти будівельне сміття;
- виконати земляні роботи;
- відновити стіни, перекриття, покрівлю, систему водовідведення;
- облаштувати прилеглу територію.
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Кінцевий строк завершення робіт – до 31 грудня 2026 року. Їхню вартість оцінили приблизно у 14,7 млн гривень.
Заявки приймаються до 2 травня поточного року, проведення аукціону заплановано на той самий день.
Раніше в одеській мерії повідомляли, що у зруйнованому рік тому житловому будинку провели всі стабілізаційні заходи та відновили комунікації.
Також стало відомо, що виконком міськради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.