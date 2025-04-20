Тендер було опубліковано днями на порталі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має:

демонтувати пошкоджені конструкції в блок-секції №1;

вивезти будівельне сміття;

виконати земляні роботи;

відновити стіни, перекриття, покрівлю, систему водовідведення;

облаштувати прилеглу територію.

Кінцевий строк завершення робіт – до 31 грудня 2026 року. Їхню вартість оцінили приблизно у 14,7 млн гривень.

Заявки приймаються до 2 травня поточного року, проведення аукціону заплановано на той самий день.

Раніше в одеській мерії повідомляли, що у зруйнованому рік тому житловому будинку провели всі стабілізаційні заходи та відновили комунікації.

Також стало відомо, що виконком міськради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.